Teşkilatı Mahsusa: Trablusgarb izlenme rekorları kırdı

"Trablusgarb direnişi" 1900'lü yılların başlarında Ormanlı tarihin en önemli sivil direniş örgütlenmesi olarak biliniyor.

"Mahsusa: Trablusgarb" adlı dizi, Trablusgarp'ı işgal eden İtalyan ordusuna karşı koyacak düzenli ordu imkanı olmaması nedeniyle bir avuç gönüllü Osmanlı subayının yerel halkın desteğini almayı başararak işgale karşı başlattıkları büyük direnişi ekrana getiriyor.

TRT'nin digital platformu olan Tabii'de eçen yıl dikkate değer bir dizi yayımlandı. Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan "Tabii" dizisi "Mahsusa: Trablusgarb" geçen yıl, 29 Ekim'de yayımlandı.

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