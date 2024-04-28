Teşkilatı Mahsusa: Trablusgarb izlenme rekorları kırdı
TRT'nin digital platformu olan Tabii'de yayımlanan 10 bölümlük "Teşkilatı Mahsusa: Trablusgarb" dizi izlenme rekorları kırdı
TRT'nin digital platformu olan Tabii'de eçen yıl dikkate değer bir dizi yayımlandı. Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan "Tabii" dizisi "Mahsusa: Trablusgarb" geçen yıl, 29 Ekim'de yayımlandı.
"Mahsusa: Trablusgarb" adlı dizi, Trablusgarp'ı işgal eden İtalyan ordusuna karşı koyacak düzenli ordu imkanı olmaması nedeniyle bir avuç gönüllü Osmanlı subayının yerel halkın desteğini almayı başararak işgale karşı başlattıkları büyük direnişi ekrana getiriyor.
10 bölümlük dizide Enver Paşa, Mustafa Kemal Paşa, Süleyman Askeri, Kuşçubaşı Eşref, Fethi Paşa, Nuri Paşa, Necdet Paşa, Sudanlı Musa, Ömer Muhtar gibi karakterlere yer veriliyor.
Birinci sezonda 10 bölüm olarak yayımlanan dizide, kalan 16 yeni bölümün 2024 yılında yayımlanması bekleniyor.
"Trablusgarb direnişi" 1900'lü yılların başlarında Ormanlı tarihin en önemli sivil direniş örgütlenmesi olarak biliniyor.