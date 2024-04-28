İstanbul Havalimanı yeniden Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1424 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

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