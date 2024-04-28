Atama bekleyen öğretmenler sağanak ve dolu altında Ulus'ta

Ankara Ulus'ta atama bekleyen öğretmenler, taleplerini dile getirmek için bir araya geldi. Miting sırasında dolu yağışı etkisini gösterdi ve şehri beyaza bürüdü.

Mücadeleleri Kararlılıkla Sürdürüldü



Miting alanında toplanan öğretmen adayları pankartların altına sığınarak mücadelelerini kararlılıkla sürdürdü.



Öğretmen adayları, atanma beklentilerini ve haklarını savunmak için hükümete seslendi. Adaletin sağlanması ve eşit fırsatların sunulması talepleri yüksek sesle dile getirdi.