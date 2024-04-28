Atama bekleyen öğretmenler sağanak ve dolu altında Ulus'ta
Atama bekleyen öğretmenler Ulus'ta taleplerini dile getirmek için bir araya geldi. Öğretmen adayları mitingine sağanak ve dolu yağışı altında devam etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Nisan 2024 15:01, Son Güncelleme : 28 Nisan 2024 15:13
Ankara Ulus'ta atama bekleyen öğretmenler, taleplerini dile getirmek için bir araya geldi. Miting sırasında dolu yağışı etkisini gösterdi ve şehri beyaza bürüdü.Başkentte sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
Mücadeleleri Kararlılıkla Sürdürüldü
Miting alanında toplanan öğretmen adayları pankartların altına sığınarak mücadelelerini
kararlılıkla sürdürdü.
Öğretmen adayları, atanma beklentilerini ve haklarını savunmak için hükümete seslendi. Adaletin sağlanması ve eşit fırsatların sunulması talepleri yüksek sesle dile getirdi.