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Trafikte tartıştığı kişiyi eşi ve kızının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü

Antalya'da trafikte tartışma yaşadığı servis şoförü tarafından eşi ve kızının gözü önünde bıçaklanan Önder Çakır hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan katil zanlısı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısının gazetecilerin, "Neden öldürdünüz" sorusunca cevap vermemesi dikkatlerden kaçmadı. Diğer taraftan olayın sonrasına yaşananlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2024 15:22, Son Güncelleme : 28 Nisan 2024 15:22
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Trafikte tartıştığı kişiyi eşi ve kızının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Önder Çakır ile Neşet G. trafik ışıklarında tartıştı. Tartışmanın sürdürdüğü esnada Neşet G. aracından inerek yanında taşıdığı bıçakla Önder Çakır'ın sol göğüs altından 1 kez bıçakladı ve otobüsüyle olay yerinden kaçtı. Önder Çakır'ı kanlar içerisinde yerde gören eşi Meryem Çakır ile 8 yaşındaki kızı Zeynep Çakır durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi ağır yaralı olan Önder Çakır'ı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Cinayet büro ekipleri yakaladı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden 07 YSL 38 otobüsüyle kaçan servis şoförü Neşet G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, gözaltına alınan Güçlü'nün, ifadesini almak üzere karakola götürdü. Cinayet zanlısı Güçlü, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek. Hayatını kaybeden Çakır'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Çakır'ın eşi Meryem ile kardeşi Öner Çakır ve yakınları morgda işlemleri tamamlanan Önder Çakır'ın cenazesini Burdur'da defnetmek için teslim aldı.

"Sonrasında iniyor ve olduğu gibi bıçağı saplıyor"

Cenazenin alınmasının ardından morg çıkışında konuşan Önder Çakır'ın kardeşi Öner Çakır, "Kardeşim akşam eşi ve çocuğuyla evine giden adam. Kırmızı ışıkta duruyor, yeşil yanar yanmaz arkasından duran araç kornaya basarak, selektör yapmış. Kardeşim de elini kaldırmış el işareti yapmış, karşı taraf ne dedi Allah bilir. Sonrasında iniyor ve olduğu gibi bıçağı saplıyor. Ne vurma var, ne bir şey var. Gidiyor bıçağı saplıyor ya, dövüşürsün kavga edersin, dersin ki bu adam gitti direkt olarak bıçağı sapladı. Bıçağı göğsünün olduğu yere kalbine saplamış" dedi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan katil zanlısı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısının gazetecilerin, "Neden öldürdünüz" sorusunca cevap vermemesi dikkatlerden kaçmadı. Diğer taraftan olayın sonrasına yaşananlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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