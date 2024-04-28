Kapısı açık unutulan otobüsten düşen kadından acı haber
Kapısı açık unutulan otobüsten düşen kadından acı haber
Asgari ücrete zam olacak mı? Bakan Işıkhan'dan açıklama
Asgari ücrete zam olacak mı? Bakan Işıkhan'dan açıklama
5 yaşındaki Edanur'u öldüren İBB ihmaline soruşturma
5 yaşındaki Edanur'u öldüren İBB ihmaline soruşturma
Bakan Şimşek'ten 'dış kaynak gelmiyor' iddialarına yanıt
Bakan Şimşek'ten 'dış kaynak gelmiyor' iddialarına yanıt
Başkentte sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
Başkentte sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
Türk doktorun 'Fındık tekniği' yöntemi dünya tıp literatürüne girdi
Türk doktorun 'Fındık tekniği' yöntemi dünya tıp literatürüne girdi
Bakanlıktan otelde alınan 'Milliyet Farkı' ücretine açıklama
Bakanlıktan otelde alınan 'Milliyet Farkı' ücretine açıklama
Tereyağında taklit ve tağşişe karşı yeni kriterler geliyor
Tereyağında taklit ve tağşişe karşı yeni kriterler geliyor
EKPSS soru ve cevapları yayımlandı
EKPSS soru ve cevapları yayımlandı
Bakan Işıkhan açıkladı: Çalışma Meclisi yarın toplanıyor
Bakan Işıkhan açıkladı: Çalışma Meclisi yarın toplanıyor
Yeni müfredatta fen bilimleri 'bilimsel keşif' odaklı kurgulandı
Yeni müfredatta fen bilimleri 'bilimsel keşif' odaklı kurgulandı
Koca Yusuf, Gabar'da sondaj çalışmalarına başladı
Koca Yusuf, Gabar'da sondaj çalışmalarına başladı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Beyaz et satışına yeni düzenleme yolda
Beyaz et satışına yeni düzenleme yolda
Matematik dersi korkutmayacak keşfettirecek
Matematik dersi korkutmayacak keşfettirecek
Kurbanlık fiyatları belli oldu: İşte hisse bedelleri
Kurbanlık fiyatları belli oldu: İşte hisse bedelleri
AK Parti'de il ve ilçelere neşter vurulacak
AK Parti'de il ve ilçelere neşter vurulacak
İnşaat sektörüne operasyon çekiliyor
İnşaat sektörüne operasyon çekiliyor
Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 polis memuru şehit oldu
Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 polis memuru şehit oldu
İYİ Parti'nin yeni genel başkanı belli oldu
İYİ Parti'nin yeni genel başkanı belli oldu
Gözler öğretmen atamalarına çevrildi
Gözler öğretmen atamalarına çevrildi
6 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
6 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Meral Akşener: Bugün emaneti devretme günü
Meral Akşener: Bugün emaneti devretme günü
Mevsimlik tarım işçileriyle ilgili önemli düzenleme
Mevsimlik tarım işçileriyle ilgili önemli düzenleme
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
Asgari ücrete zam yapılacak mı?
Asgari ücrete zam yapılacak mı?
Gençleri kara kara düşündüren tablo! 'Evet' demenin bedeli 500 bin lira
Gençleri kara kara düşündüren tablo! 'Evet' demenin bedeli 500 bin lira
Mehmet Şimşek: KDV artışı yapılmadı
Mehmet Şimşek: KDV artışı yapılmadı
Kilolu kocasına duygusal şiddet uygulayan kadın tazminat ödeyecek
Kilolu kocasına duygusal şiddet uygulayan kadın tazminat ödeyecek
KDK'dan ÖSYM'ye engelli öğrenciye ek süre verilmesi tavsiyesi
KDK'dan ÖSYM'ye engelli öğrenciye ek süre verilmesi tavsiyesi
Ana sayfaHaberler

5 yaşındaki Edanur'u öldüren İBB ihmaline soruşturma

İstanbul Küçükçekmece'deki kazı çalışmasında çukura düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi annesinin kimliği olmadığı için teslim edilemedi. Bu sürecin tamamlanması için cezaevinde olan babadan DNA örneği alınması gerekiyor. Edanur'un annesi ve akrabaları tepkili. "Olay yerinde yeterli önlem alınmamıştı" diyorlar. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ayrıca kusur tespiti için uzman bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Nisan 2024 15:55, Son Güncelleme : 28 Nisan 2024 17:12
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitti.

Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve E.G. isimli kız çocuğunun buraya düştüğünü belirledi.

İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan E.G, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini duyurdu.

"İstanbul Küçükçekmece ilçesi Menekşe Sahil Parkı içinde açıldığı tespit edilen ve içi su dolu olan çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur evladımızın ölümü bizleri derinden üzdü. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Olayın hemen ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Evladımızın hayatını kaybetmesinde sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma titizlikle yürütülecektir. "

Su birikintisinin bulunduğu alanın etrafı kapatıldı

Öte yandan, çocuğun ölümünün ardından İBB zabıta ekipleri su birikintisinin bulunduğu alan etrafı, şerit ve demir bariyerle kapatıldı.

Olaya ilişkin açıklama yapan İBB, kendi bünyelerinde idari soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Açıklamada, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı yönetimindeki parkta yapılan rutin kontrollerde zeminde su sızıntısı olduğunun tespit edildiği belirtilerek, evvelsi gün 11.30 sıralarında iş makineleriyle kazı çalışması başlatıldığı kaydedildi.

Aynı gün saat 16.05'te bir ailenin parkta çalışma yürütülen alana yakın bir noktada, mangal yakıp piknik yaptığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Parktaki güvenlik görevlileri aileyi uyardı. Uyarıya aldırış etmeyen aile pikniğe devam etti. Güvenlik görevlileri yetersiz kalınca İBB Zabıta ekiplerine haber verildi. Zabıta ekipleri ihbar üzerine parka geldi. Parkta ateş yakmanın yasak olduğunu aileye ileten zabıta, pikniğin sonlandırılmasını istedi. O sırada 5 yaşındaki kız çocuklarının kayıp olduğunu fark eden aile, zabıtadan yardım istedi. Aramalar ailenin piknik yaptığı alana 7-8 metre mesafedeki balçık alanda yoğunlaştırıldı. Gün içerisinde çalışma yapılan alanda oluşan 136 santimetre derinliğindeki su birikintisi kontrol edildi. 5 yaşındaki kayıp kız çocuğunun kazı içerisinde oluşan su birikintisinde olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabaha karşı yaşamını yitirdi."

Olayla ilgili polisin ve adli makamların soruşturmasının sürdüğü, çocuğun kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu raporuyla ortaya çıkacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İBB de olayla ilgili kendi bünyesinde idari soruşturma başlattı. Sorumlulukları olan personelin ifadeleri alındı. Çalışma yapılan alanın etrafında güvenlik tedbiri alınıp alınmadığıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Varsa ihmali olan personelle ilgili alınacak idari kararların kamuoyuyla eksiksiz paylaşılacağını, evladımızın ölümünden derin bir üzüntü duyduğumuzu belirtir, başta ailesi olmak üzere tüm İstanbullulara başsağlığı dileriz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber