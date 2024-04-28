Nusr-Et restoranına ikinci saldırı
Beşiktaş'taki nusret restoranına 1 ayda ikinci silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda kurşun restoranın yanındaki bankaya isabet etti.
Olay, saat 05.00 sıralarında Etiler Nispetiye Caddesi'nde, motosikletteki iki şüpheli, Nusr-Et isimli restorana silahla ateş açtı. Kurşunlardan ikisi restoranın yanındaki bankanın camlarına isabet etti.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Kasklı 2 saldırgan olayın ardından motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
1 AY ARAYLA İKİNCİ SALDIRI
Ünlü et restoranına 21 Mart tarihinde yine 05.00 sıralarında saldırı geçekleştirilmişti. Motosikletli 2 kişi restorana ateş açmış, kurşunlardan biri restoranının duvarına isabet etmişti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çevrede yaptığı çalışmalar sonucu 11 adet kovan bulunmuştu.