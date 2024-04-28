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Bakan Şimşek'ten 'dış kaynak gelmiyor' iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde ülkemiz uluslararası piyasalardan daha uzun vadeli ve geçmiş döneme göre uygun maliyetli dış finansman sağlıyor. 2023 yılı ilk beş ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken, Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Nisan 2024 15:49, Son Güncelleme : 28 Nisan 2024 15:56
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Bakan Şimşek'ten 'dış kaynak gelmiyor' iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, "Ülkemize dış kaynak gelmiyor iddialarına yanıt verdi.

Artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde Türkiye'nin uluslararası piyasalardan daha uzun vadeli ve geçmiş döneme göre uygun maliyetli dış finansman sağladığını belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılı ilk beş ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken, Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti.

Dış borç çevirme oranı aynı dönemde bankalarda yüzde 96'dan yüzde 149'a; reel sektörde yüzde 73'ten yüzde 118'e yükseldi.

Yılın ilk dört ayında 3,7 milyar doları sermaye benzeri olmak üzere bankalar 10,7 milyar dolar, özel sektör ise 1,6 milyar dolar eurobond ihraç etti."

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