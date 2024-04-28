Boşanma aşamasında olduğu eşinin evine kurşun yağdırdı
Bursa'da boşanma aşamasında olan eşinin kaldığı eve gelen Hüseyin A.,, üst üste bastığı zile rağmen kapıya kimse çıkmayınca evi kurşun yağmuruna tuttu. Polisin, olayla ilgili tahkikatı sürüyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2024 16:19, Son Güncelleme : 28 Nisan 2024 16:03
Merkez Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi İslamoğlu Sokak'ta Hüseyin A., boşanma aşamasında olan eşi Ayşe A.'nın evi kurşunladı.
Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servisi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hüseyin A., otomobiline binerek olay yerinden kaçarken, Ayşe A. ve kızının evde olduğu ve cama çıkmadıkları öğrenilirdi.
Polisin, olayla ilgili tahkikatı sürüyor.