Boşanma aşamasında olduğu eşinin evine kurşun yağdırdı

Merkez Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi İslamoğlu Sokak'ta Hüseyin A., boşanma aşamasında olan eşi Ayşe A.'nın evi kurşunladı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servisi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hüseyin A., otomobiline binerek olay yerinden kaçarken, Ayşe A. ve kızının evde olduğu ve cama çıkmadıkları öğrenilirdi.

Polisin, olayla ilgili tahkikatı sürüyor.