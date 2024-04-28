Tekstil devi iflas etti

Şirket, Nilüfer'deki merkezinden konkordato talep etmiş, ancak Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından reddedilerek iflas kararı verilmişti. Mahkemenin 16 Nisan 2024 tarihli kararı ile resmi olarak iflası tescil edildi ve işlemler aynı gün başladı.

Tekstil sektöründe son dönemde yaşanan mali kriz, birçok şirketin konkordato talep etmesine neden olurken, iflaslar da art arda geliyor.