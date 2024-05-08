KDK açıkladı, engelli bireye TYT ve AYT sınavlarında, ek süre verilmeli midir?

Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) 04/04/2024 tarih ve 2024/3848-S.24.6068 sayılı kararında aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

"1. Kurumumuza 26/02/2024 tarihinde () tarafından yapılan başvuruda, başvuran özetle; Serebral Palsi teşhisi ile %76 oranında engeli bulunduğunu, raporunun ilgili bölümünde ".parmak hareketlerinde ince beceri yokluğu." ifadelerinin yer aldığını, kalem tutma, çizme, işlem yapma ve yazma gibi ince motor becerisi gerektiren durumlarda akranlarına göre daha yavaş hareket ettiğini, bu durumun, ülkemizde yapılan çeşitli sınavlarda (ÖSYM veya fakülteler tarafından düzenlenen) tanınan sürenin aleyhine olacak şekilde yetersizliğine yol açtığını, ülkemizde yapılan (ÖSYM veya fakülteler tarafından düzenlenen) sınavlarda ek süre ve işaretleyici ihtiyacı bulunduğunu, 8 Mart 2022 tarih ve 31772 sayılı Resmi Gazete'de YÖK tarafından yayımlanan Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik'in 6ncı maddesinin "Okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı alanlara ek süre verilir." şeklinde düzenlendiğini, ancak, 1 Şubat 2024 tarih ve 32447 sayılı Resmi Gazete'de YÖK tarafından yayımlanan Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Geçici 2nci maddesinin "Bu maddenin yayımı tarihinden 2024-2025 eğitim-öğretim yılı başına kadar, yükseköğretime geçişte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan merkezi sınavlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz." şeklinde düzenlendiğini, bu Yönetmelik değişikliğine istinaden ÖSYM tarafından hazırlanan YKS 2024 Kılavuzunu incelediğinde işaretleyici alabileceğinin fakat ek süreden faydalanamayacağının anlaşıldığını, bu durumu ÖSYM ile yaptığı şifahi görüşmelerle de teyit ettiğini, sağlık raporu dikkate alınarak YKS 2024 (TYT ve AYT) sınavlarında ek süre kullanabilmesi için ilgili Kurumlar nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında güvence altına alınan hak arama çabasına destek verilmesini Kurumumuzdan talep etmektedir.

32. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve açıklamalar çerçevesinde; başvuranın Serebral Palsi teşhisi ile %76 oranında engeli bulunup parmak hareketlerinde ince beceri yokluğu sebebiyle YKS 2024 (TYT ve AYT) sınavlarında ek süre kullanabilmesi talebinin engelli bireylerin her seviyede eğitim almasını sağlayacak bütünleştirici planlamalara yer verilmesi, sınavların adaylara fırsat eşitliği sağlayacak biçimde yapılması gibi engellilerin dezavantajlı konumunun iyileştirilmesine yönelik getirilmiş olan düzenlemelerin getiriliş amacına, sistematiğine ve hakkaniyete uygun şekilde İlgili idaresince karşılanması gerektiği diğer bir ifadeyle başvurana 2025 yılında zaten verilecek olan ek sürenin, başvuranın bir yıl sene kaybına uğramadan 2024 yılında verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Açıklanan gerekçelerle BAŞVURUNUN KABULÜ ile;

Engelli bireylerin her seviyede eğitim almasını sağlayacak bütünleştirici planlamalara yer verilmesi, sınavların adaylara fırsat eşitliği sağlayacak biçimde yapılması gibi engellilerin dezavantajlı konumunun iyileştirilmesine yönelik getirilmiş olan düzenlemelerin getiriliş amacına, sistematiğine ve hakkaniyete uygun şekilde Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik'in "Ek süre yardımı" başlıklı 6'ncı maddesiyle getirilen "Okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı alanlara ek süre verilir." hükmünün, YKS 2024 sınavından itibaren uygulanmaya başlanması hususunda ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINA TAVSİYEDE BULUNULMASINA,

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 20'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna,

Kararın başvurana ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına tebliğine,

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi'nce karar verildi."

Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) 04/04/2024 tarih ve 2024/3848-S.24.6068 sayılı kararını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR