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Erbakan, hazırladıkları 24 maddelik 'Ahlaklı Belediyecilik Protokolü'nü açıkladı

Erbakan, hazırladıkları 24 maddelik "Ahlaklı Belediyecilik Protokolü"nü açıkladı. Erbakan; "Sokak hayvanlarının mümkün olduğu kadar sahiplendirilmesi sağlanacak", "Uyuşturucuyla mücadele edilecek, yeni istihdam alanları oluşturulacak, esnaf ve çiftçilerimizi desteklemek için projeler geliştirilecek" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2024 16:49, Son Güncelleme : 28 Nisan 2024 16:33
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Erbakan, hazırladıkları 24 maddelik 'Ahlaklı Belediyecilik Protokolü'nü açıkladı

ANKARA (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisine bağlı belediyelerde sokak hayvanlarının mümkün olduğu kadar sahiplendirilmesinin sağlanacağını, uyuşturucuyla mücadele edileceğini, yeni istihdam alanları oluşturulacağını, esnaf ve çiftçileri desteklemek için projelerin geliştirileceğini söyledi.

Erbakan, bir otelde düzenlenen partisinin Belediye Başkanları Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, il, ilçe ve belde başkanlıkları olmak üzere toplam 63 belediye başkanlığını kazandıklarını anımsatan Erbakan, kazandıkları belediyelerin yönetiminde kullanılmak üzere hazırladıkları 24 maddelik "Ahlaklı Belediyecilik Protokolü"nü açıkladı.

Fatih Erbakan, protokole göre, belediyelerin yönetiminde yolsuzluğa asla müsaade edilmeyeceğini, tüm faaliyetlerin şeffaf ve denetlenebilir şekilde yürütüleceğini, belediyelerin bütün kademelerinde rüşvete kesinlikle geçit verilmeyeceğini vurguladı.

Harcamalarda israfa son verileceğini, belediye gelir-gider tablolarının binalara asılacağını, internet sayfasında ilan edileceğini anlatan Erbakan, ihtiyaç fazlası makam aracının alınmayacağını belirtti.

Erbakan, protokole göre, tören, temsil, ağırlama ve konaklama giderlerinin çok zorunlu haller dışında tamamen sıfırlanacağını, çalışmayan kişilerin durumunun tespit edilerek işine son verileceğini, personel istihdamında liyakat dışında hiçbir kritere öncelik tanınmayacağını ifade etti.

İmar planlarında yapılacak değişiklik ve düzenlemelerde mahalle sakinlerinin, ilgili STK'lerin ve meslek kuruluşlarının görüşlerinin alınacağını, belediye hizmetlerinin herkese adil şekilde ulaştırılacağını, vatandaşın belediye başkanına ulaşabileceğini dile getiren Erbakan, protokol kapsamındaki diğer uygulamaları ise şöyle sıraladı:

"Sokaklarda yaşayan evsiz vatandaşlarımızla ilgili özel çalışma yapılacak ve hiçbir belediyemizde sokakta yaşayan kimsesiz, yaşlı ve engellinin sahipsiz bırakılmasına müsaade edilmeyecek. Uyuşturucuyla mücadele edilecek ve gençlerimizin, sokaklarımızın, parklarımızın uyuşturucu tacirlerinden korunması için her türlü tedbir alınarak çalışma yapılacak. Nesillerimizi tehdit eden LGBT projesiyle en etkili şekilde mücadele edilecek, gençlerimizin, çocuklarımızın bu felaketten korunması için gerekli çalışmalar yürütülecek. Sokak hayvanlarının mümkün olduğu kadar sahiplendirilmesi, sahiplenilmeyen ve tehlike arz eden hayvanların da oluşturulacak yüksek standartlı barınaklarda veterinerler gözetiminde hayatlarına devam etmesi sağlanacak. Yeni istihdam alanları oluşturulacak. Esnaf ve çiftçilerimizi desteklemek için bütçe imkanları çerçevesinde projeler geliştirilecek."

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