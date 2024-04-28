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Hakan attı, Inter kazandı

İtalya Serie A'nın 34. haftasında şampiyonluğu daha önce garantileyen Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun attığı gollerle Torino'yu 2-0 mağlup etti. Milli futbolcu Serie A'daki gol sayısını 13'e çıkardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2024 15:39, Son Güncelleme : 28 Nisan 2024 17:31
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Hakan attı, Inter kazandı

İSTANBUL (AA) - İtalya Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun attığı gollerle Torino'yu 2-0 mağlup etti.

Serie A'da şampiyonluğunu ilan eden Inter, 34. hafta mücadelesinde Torino'yu ağırladı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri biri penaltıdan olmak üzere 56 ve 60. dakikalarda Hakan Çalhanoğlu attı.

Karşılaşmanın 49. dakikasında Torino forması giyen Adrien Tamaze kırmızı kart görürken, iki gol atan Hakan Çalhanoğlu 63. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Inter bu galibiyetle puanını 89'a çıkardı. Torino ise 46 puanda kaldı.


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