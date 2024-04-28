Bakanı Tekin'den 'müfredat' açıklaması: Cihat kavramı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı özel bir televizyon kanalında soruları yanıtladı.



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den müfredat eleştirilerine sosyal medya yoğun şekilde bazı kavramların çıkartıldığı ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Tekin'in "Cihat kavramı gibi kelimeler, kavramlar üzerinden de yoğun bir eleştiri var" soruna cevabı şu şekilde:

"Bazı kavramların çıkartıldığı özellikle Cihat gibi kavramların da özellikle öğrencilere dikte edildiğiyle ilgili de yoğun bir eleştiri var ? Bazı kavramlar değil cihadı ben sosyal medyadan okumuştum. Hangi kavramlar üzerine konuştuğumuzu ama cihadla ilgili mevzuyu özellikle baktım. Cihatla ilgili programda halihazırda askıya çıktığımız programda ilave bir kavram yok. Yani cihat sayısı artırılarak ya da ilave edilerek konulmamış. Mevcut programdaki versiyonlar devam ettirilmiş. Yani ilave bir rakam yok ama yok demiyorum. Var. Zaten var olan işte o 15 Temmuz'la ilgili süreçte ya da başka konularda geçen kavram sayısı kadar var. Ilave bir cihat kavramı, müfredata konulmuş değil" dedi.