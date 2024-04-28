e-YDS 2024/5 (İspanyolca/İtalyanca): sonuçları açıklandı
ÖSYM, e-YDS 2024/5 (İspanyolca/İtalyanca): sonuçları açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Nisan 2024 18:13, Son Güncelleme : 28 Nisan 2024 18:15
e-YDS 2024/5 (İspanyolca/İtalyanca): Sonuçları Açıklandı
28 Nisan 2024 tarihinde uygulanan 2024 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2024/5 İspanyolca/İtalyanca) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Nisan 2024 tarihinde saat 18.05'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
e-YDS 2024/5 (İspanyolca/İtalyanca) Sınav Sonuçları Temel Soru Kitapçığı (%10)