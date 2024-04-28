Göztepe Süper Lig'de
Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek normal sezonun bitimine 2 maç kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2024 18:17, Son Güncelleme : 28 Nisan 2024 18:18
Trendyol 1. Ligin 32. haftasında Göztepe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Göztepe, Eyüpspor'un ardından Trendyol Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.
Göztepe, bu galibiyetle puanını 66'ya çıkardı. Başkent ekibi ise 47 puanda kaldı.