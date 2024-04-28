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'Emekli 3 ayda bin 500 lira kaybetti'

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi "TÜİK 2023 yılı için gerçek enflasyonun yarısını açıklamışken, en düşük emekli maaşına ise gerçek enflasyonun 4'te 1'i kadar zam yapmışlardı. 2024'ün ilk 3 ayında ise emeklinin cebinden bin 500 lira daha enflasyon yüzünden yok oldu" dedi

Haber Giriş : 28 Nisan 2024 18:26, Son Güncelleme : 28 Nisan 2024 18:28
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'Emekli 3 ayda bin 500 lira kaybetti'

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, hayat pahalılığı ile emekliler ve çalışanların maaşlarındaki erimeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Emeklilerin geçimlerinin her geçen gün daha da zorlaştığını, hayat pahalılığı yüzünden emeklilerin tekrar çalışmaya başladıklarını söyleyen İlgezdi, "TÜİK'in enflasyon verilerine göre emekli aylığı ocak ayında bugüne enflasyon karşısında bin 500 lira değer kaybetti. 10 bin liralık emekli aylığı 3 aylık enflasyona yenilerek, alım gücü 8 bin 500 liraya düştü. Ama iktidar emeklilerimizin feryadını duymuyor" dedi.

İlgezdi "Bir hayal aleminde rakamlar açıklıyorlar. TÜİK enflasyonu düşük açıklamak için her türlü hesaplamayı iktidarın lehine yaparken, iktidar TÜİK'in açıkladığı oranda bile bir emekli zammı yapmadı. 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı TÜİK'in açıkladığı enflasyonun yarısı kadar artırıldı. Zaten enflasyona ezdirilen emekli maaşı 2024 yılının ilk dört ayında da eridi. Alım günü ilk 3 ayda bin 500 lira eriyen emekli nefes alamaz durumda. İktidar ise lüks ve şatafat dolu yaşantıları içerisinde emekliyi, asgari ücretliyi unutmuş durumda" ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete zam olacak mı? Bakan Işıkhan'dan açıklama

"Asgari ücret 2 bin 550 lira eridi"

İlgezdi, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının ara zam yapılmayacak dediği asgari ücretlinin ise 2024'ün ilk üç ayında cebinden 2 bin 550 lira enflasyon için yok oldu. Üstelik bu rakamlar TÜİK verilerine göre, yani gerçek enflasyona göre durum daha da vahim. 17 bin 2 lira olan asgari ücret ilk 3 ayda alım gücü olarak 14 bin 450 liraya indi" ifadesine yer verdi.

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