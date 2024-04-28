Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara Valiliği yarın kent genelinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle uyarıda bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2024 19:16, Son Güncelleme : 28 Nisan 2024 19:23
ANKARA (AA) - Başkentte yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.Başkentte sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde yarın 12.00-19.00 saatlerinde gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Yağışın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olacağının aktarıldığı açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.