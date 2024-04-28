Polis memuru mesai sırasında kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti

Polis memur Ender Duran, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Duran için Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net