Şanlıurfa'da yangın: Anne öldü, gelini yaralandı
Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangında, anne hayatını kaybetti, gelini ağır yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2024 19:58, Son Güncelleme : 28 Nisan 2024 19:29
Olay, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi Dindek Mahallesindeki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında anne Sebahat (48) ile gelini Emine Nibak ağır yaralandı.
Yaralılardan Sebahat Nibak kaldırıldığı Hilvan Devlet Hastanesinde müdahaleye
rağmen kurtarılamadı, gelininin tedavisi ise sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.