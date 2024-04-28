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'Öğretmenlerin yer değişikliği talebine': Yönetmelikte düzenleme...

Bakan Tekin, (Velinin öğretmene saldırısı) öğretmenlerin yer değişikliği talebine ilişkin konuştu. Bakan Tekin; "Öğretmen arkadaşımızın yerini değiştirmek istediğimizde mevzuatla ilgili bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Ben personel genel müdürümüzden rica ettim yönetmeliğimize bununla ilgili bir hüküm de koyuyoruz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Nisan 2024 19:40, Son Güncelleme : 28 Nisan 2024 19:55
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'Öğretmenlerin yer değişikliği talebine': Yönetmelikte düzenleme...

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, Ülke TV canlı yayında cuma günü askıya çıkan yeni müfredata ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Öğretmene yumruk atan veli tutuklandı

- Öğretmenlerin yer değişikliği talebi

Öğretmenlerin şiddetle karşı karşıya kaldığında yer değişikliği taleplerinin karşılanması için yönetmelikte düzenleme yapılacağını da belirten Tekin, İstanbul Sarıyer'deki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda bir öğretmenin, bir velinin yumruklu saldırısına uğradığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Şimdi bu İstanbul'da yaşadığımız olayla ilgili teknik olarak bizim şöyle bir sıkıntımız var, öğretmen arkadaşımızın yerini değiştirmek istediğimizde mevzuatla ilgili bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Ben personel genel müdürümüzden rica ettim, yönetmeliğimize bununla ilgili bir hüküm de koyuyoruz. Yani bu türden bir şiddetle karşı karşıya kalan arkadaşımız, eğer okulda çalışmak istemiyorsa başka bir okula da kadrosunun aktarılmasıyla ilgili bir hüküm. Öğretmen arkadaşlara bu vesileyle müjdeyi verelim."

Bakan Tekin: Çocuğunuzun öğretmenini seçmeyin o zaman Bakanı Tekin'den 'müfredat' açıklaması: Cihat kavramı...

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