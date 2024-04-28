Hayvanlarını otlatırken ayının saldırısına uğradı

Pülümür ilçesi Boğalı köyünde hayvancılıkla uğraşan Erdoğan Korkut, öğle saatlerinde hayvanlarını ormana otlatmaya götürdü.

Bu sırada karşılaştığı ayı, Korkut'a saldırarak ayağını ısırdı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve Munzur Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Pülümür İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkut'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.