Muğla'da iki minibüs çarpıştı: 4'ü ağır 14 yaralı

İlçedeki hastanelerde tedavileri devam eden yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin devam ettiği, 10'unun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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