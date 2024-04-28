Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 2 kişi yakalandı

Hakkari-Şemdinli hudut hattında İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, bölgedeki arama-tarama faaliyetinde 40 bin 419 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği ve jandarmaya teslim edildiği aktarıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "hudut kartallarının" keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını ve 40 bin 419 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

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