Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 2 kişi yakalandı

'Geçmişte başardığımız gibi yine enflasyon tek haneye düşecek'
'Geçmişte başardığımız gibi yine enflasyon tek haneye düşecek'
Kurultay sonrası ilk istifa geldi! Yomra Belediye Başkanı istifa etti
Kurultay sonrası ilk istifa geldi! Yomra Belediye Başkanı istifa etti
Polis memuru mesai sırasında kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti
Polis memuru mesai sırasında kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti
Bakan Tekin: Çocuğunuzun öğretmenini seçmeyin o zaman
Bakan Tekin: Çocuğunuzun öğretmenini seçmeyin o zaman
Türkiye, Exxon Mobil ile LNG anlaşması için görüşüyor
Türkiye, Exxon Mobil ile LNG anlaşması için görüşüyor
Kapısı açık unutulan otobüsten düşen kadından acı haber
Kapısı açık unutulan otobüsten düşen kadından acı haber
Asgari ücrete zam olacak mı? Bakan Işıkhan'dan açıklama
Asgari ücrete zam olacak mı? Bakan Işıkhan'dan açıklama
5 yaşındaki Edanur'u öldüren İBB ihmaline soruşturma
5 yaşındaki Edanur'u öldüren İBB ihmaline soruşturma
Bakan Şimşek'ten 'dış kaynak gelmiyor' iddialarına yanıt
Bakan Şimşek'ten 'dış kaynak gelmiyor' iddialarına yanıt
Başkentte sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
Başkentte sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
Türk doktorun 'Fındık tekniği' yöntemi dünya tıp literatürüne girdi
Türk doktorun 'Fındık tekniği' yöntemi dünya tıp literatürüne girdi
Bakanlıktan otelde alınan 'Milliyet Farkı' ücretine açıklama
Bakanlıktan otelde alınan 'Milliyet Farkı' ücretine açıklama
Tereyağında taklit ve tağşişe karşı yeni kriterler geliyor
Tereyağında taklit ve tağşişe karşı yeni kriterler geliyor
EKPSS soru ve cevapları yayımlandı
EKPSS soru ve cevapları yayımlandı
Bakan Işıkhan açıkladı: Çalışma Meclisi yarın toplanıyor
Bakan Işıkhan açıkladı: Çalışma Meclisi yarın toplanıyor
Yeni müfredatta fen bilimleri 'bilimsel keşif' odaklı kurgulandı
Yeni müfredatta fen bilimleri 'bilimsel keşif' odaklı kurgulandı
Koca Yusuf, Gabar'da sondaj çalışmalarına başladı
Koca Yusuf, Gabar'da sondaj çalışmalarına başladı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Beyaz et satışına yeni düzenleme yolda
Beyaz et satışına yeni düzenleme yolda
Matematik dersi korkutmayacak keşfettirecek
Matematik dersi korkutmayacak keşfettirecek
Kurbanlık fiyatları belli oldu: İşte hisse bedelleri
Kurbanlık fiyatları belli oldu: İşte hisse bedelleri
AK Parti'de il ve ilçelere neşter vurulacak
AK Parti'de il ve ilçelere neşter vurulacak
İnşaat sektörüne operasyon çekiliyor
İnşaat sektörüne operasyon çekiliyor
Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 polis memuru şehit oldu
Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 polis memuru şehit oldu
İYİ Parti'nin yeni genel başkanı belli oldu
İYİ Parti'nin yeni genel başkanı belli oldu
Gözler öğretmen atamalarına çevrildi
Gözler öğretmen atamalarına çevrildi
6 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
6 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Meral Akşener: Bugün emaneti devretme günü
Meral Akşener: Bugün emaneti devretme günü
Mevsimlik tarım işçileriyle ilgili önemli düzenleme
Mevsimlik tarım işçileriyle ilgili önemli düzenleme
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
Ana sayfaHaberler

Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 2 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını ve 40 bin 419 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2024 21:29, Son Güncelleme : 28 Nisan 2024 21:15
Yazdır
Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 2 kişi yakalandı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını ve 40 bin 419 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "hudut kartallarının" keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Hakkari-Şemdinli hudut hattında İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, bölgedeki arama-tarama faaliyetinde 40 bin 419 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği ve jandarmaya teslim edildiği aktarıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber