Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polislerin ailelerine başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da şehit olan polis memurları Kamuran Üçgül ve Gökhan Özer'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde bir polis memuru tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Başkomiser Üçgül ve Komiser Özer'in ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.