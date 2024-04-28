Sosyal medya üzerinden uygunsuz yayın yapan kadın tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan M.C. (28) hakkında "kasten yaralama", "aile yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" ve "müstehcenlik" suçlarından soruşturma başlatıldı.

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