Sosyal medya üzerinden uygunsuz yayın yapan kadın tutuklandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sosyal medya hesabından yaptığı uygunsuz paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan kadın, tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2024 21:58, Son Güncelleme : 28 Nisan 2024 21:18
BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sosyal medya hesabından yaptığı uygunsuz paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan kadın, tutuklandı.
Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan M.C. (28) hakkında "kasten yaralama", "aile yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" ve "müstehcenlik" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan M.C. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe "müstehcenlik" suçundan tutuklandı.