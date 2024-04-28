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Altın ve dövizde son durum nedir ?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Haber Global canlı yayında altın ve dövizdeki son durumu anlatarak yatırımcıları uyardı. "Güvenli liman" altına yatırım yapılmalı mı?

Haber Giriş : 28 Nisan 2024 21:59, Son Güncelleme : 28 Nisan 2024 22:01
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Altın ve dövizde son durum nedir ?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Haber Global canlı yayınında altın ve döviz fiyatlarını değerlendirdi. Peki yatırımcıyı ne bekliyor? Altın ve döviz fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

''Her seçim öncesinde bu tür hamleler yapılıyor. Manipülasyon piyasası oluyor ve milleti, yatırımcıları galeyana getirenler yine elleri boş dönüyor.

Döviz kurundaki dalgalanma ve altın fiyatlarındaki yükselişler bayram sürecindeki İran ve İsrail arasındaki jeopolitik gerilimlere bağlıyoruz. 2417 dolar seviyesine kadar yükselen bir ons altın ve 2700 lira seviyesine kadar yükselen bir gram altın gördük ve devamında ortalık yatışınca jeopolitik gerilimler azalınca normal düşüşler gerçekleşmiş oldu. Döviz kuru ve altın fiyatları da haftayı düşüşle tamamladı bir iyimserlik var. Borsada da yeni rekorlar gördük. Rekor tazeleyen borsa İstanbul endeksi gördük."

GRAM ALTIN İÇİN 'DÜŞÜŞ' UYARISI: ALIM İÇİN BUNA DİKKAT!

"Şu andaki ekonomik koşullarda veya sıkılaştırma politikasında döviz kurlarındaki düşüşlerin ve baskıların kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Tekrar yaz aylarında yukarı yönlü bir artış yaşanabilir kurlarda burada bir sürpriz yok vatandaşlarımızın dövizle borçlanmaması önem arz ediyor. Gelirine göre borçlanmalılar.

Diğer yandan da enflasyonla mücadele noktasında enflasyona odaklanmış bir ekonomi yönetimi var karşımızda. Enflasyonun düşeceğini sık sık ifade ediyorlar, ancak yıllık bazda yüzde 50'nin aşağısında bir enflasyon rakamı beklemiyorum. Tekrar yükselişlerini koruyan bir enflasyon rakamı karşısında olabilir. Önemli olan raflara ve sofralara yansıması. Bu süreç içinde ben 1 yıl gibi bir zaman dilimine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

İran- İsrail tarafındaki gerilimler tekrar yaşanırsa döviz ve altın tarafında dalgalanmalar bozulmalar tekrar meydana gelebilir. Döviz ve altın tarafındaki düşüş trendinin kalıcı olacağını öngörmüyorum. Orta ve uzun vadeli yatırımcılarında alım için bir fırsat yakaladığını düşünüyorum." dedi.

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