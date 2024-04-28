Trabzonspor'dan müthiş geri dönüş
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 2-0 geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 4-2 mağlup ederek müthiş bir geri dönüşe imza attı. Onuachu 3 gol birden attı.
TRABZON (AA) - Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, ikinci yarıda attığı gollerle Gaziantep FK'yi 4-2 yenerek üçüncülük iddiasını sürdürdü.
Karşılaşmanın ilk yarısını 12. dakikada Sorescu, 21. dakikada Draguş'un golleriyle Gaziantep FK karşısında 2-0 geride kapatan bordo-mavililer, ikinci yarıda ise bambaşka bir görüntü ortaya koydu.
Bordo-mavili takım, ligde sakatlığının ardından 6 maç aradan sonra formasına kavuşan Onuachu'nun 51, 66 ve 68. dakikalarda, Bardhi'nin de 65. dakikada kaydettiği golle karşılaşmadan 4-2 galip ayrılmayı başardı.
Karadeniz ekibi, ikinci yarıda 4 dakikaya (Dk.65-66-68) 3 gol sığdırdı.
Trabzonspor, ligde puanını 58'e yükselterek üçüncü sıradaki yerini korurken ligden düşmeme mücadelesi veren Gaziantep FK ise 34 puanda kaldı.
- Onuachu, ilk kez hat-trick yaptı
Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu bordo-mavili takımda ilk kez hat-trick yaptı.
Bordo-mavili futbolcu, ligde de gol sayısını 12'ye yükseltirken uzun bir aradan sonra forma giydiği maçta galibiyette önemli rol oynadı.