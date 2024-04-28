Trabzonspor'dan müthiş geri dönüş

Bordo-mavili futbolcu, ligde de gol sayısını 12'ye yükseltirken uzun bir aradan sonra forma giydiği maçta galibiyette önemli rol oynadı.

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu bordo-mavili takımda ilk kez hat-trick yaptı.

- Onuachu, ilk kez hat-trick yaptı

Bordo-mavili takım, ligde sakatlığının ardından 6 maç aradan sonra formasına kavuşan Onuachu'nun 51, 66 ve 68. dakikalarda, Bardhi'nin de 65. dakikada kaydettiği golle karşılaşmadan 4-2 galip ayrılmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 12. dakikada Sorescu, 21. dakikada Draguş'un golleriyle Gaziantep FK karşısında 2-0 geride kapatan bordo-mavililer, ikinci yarıda ise bambaşka bir görüntü ortaya koydu.

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