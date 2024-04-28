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Piknikte top oynarken kayalıklara düşüp öldü

Manisa'da ailesiyle birlikte piknik için gittiği bölgede top oynarken ayağı kayarak kayalıklara düşen Behçet Kurşun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Nisan 2024 22:11, Son Güncelleme : 28 Nisan 2024 22:12
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Piknikte top oynarken kayalıklara düşüp öldü

Olay, saat 13.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Spil Dağı Top Kale mevkisinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Spil Dağı Top Kale mevkisinde pikniğe giden Behçet Kurşun, çocuklarıyla top oynadığı sırada ayağı kaydı.

Dengesini kaybeden kurşun, bir anda metrelerce yükseklikten kayaların üzerine düştü.

Ağır yaralanan Kurşun, olay yerine gelen ambulans ile Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurşun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen, kurtarılamadı, Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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