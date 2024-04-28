Amed Spor'da şampiyonluk coşkusu

Amed Sportif Faaliyetleri grupta son haftaya 80 puanla lider girerken, en yakın takipçisi GMG Kastamonuspor'un ise 77 puanı bulunuyor.

Davul ve zurna eşliğinde halay çeken taraftarlar, araçlarıyla şehirde tur attı. Kentin birçok noktasında araç yoğunluğu oluştu.

Takımın bayraklarını açan taraftarlar, meşale yakıp, tezahüratlarda bulunarak şampiyonluk için önemli avantaj elde eden Amed Sportif Faaliyetleri'nin başarısını kutladı.

DİYARBAKIR (AA) - TFF 2. Lig'de sezonun bitmesine bir hafta kala deplasmanda Somaspor'u 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eden Amed Sportif Faaliyetleri'nin taraftarları, Diyarbakır'da kutlama yaptı.

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