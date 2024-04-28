Ankaragücü son anda 1 puanı kaptı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Çaykur Rizespor'un gollerini 25. dakikada Adolfo Gaich ve 32.dakikada Ibrahim Olawoyin kaydetti. Konuk takımın golleri ise 56. dakikada Riad Bajic ve 90+9'da Garry Rodrigues'ten geldi.

Rize temsilcisi, puanını 50'ye yükseltti. MKE Ankaragücü ise puanını 38 yaptı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitmişti.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada Varesanovic'in ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Gaich, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yerden şutunu çekti. Kaleci Bahadır Han Güngördü, yatarak meşin yuvarlağı ayaklarıyla çelmeyi başardı.

19. dakikada Flips'in ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Sowe'nin ceza sahasının sağ çaprazından vuruşunda, savunmada Emirhan Topçu'nun son anda ayak koyduğu top az farkla üsten kornere çıktı.

GOL 25. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Olawoyin'in sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortada, Gaich'in kafa vuruşunda yerden seken top filelere gitti.

GOL 32. dakikada Çaykur Rizespor farkı ikiye çıkardı. Muhammet Taha Şahin'in düşürülmesi ile kazanılan faul atışında topun başına geçen Shelvey ortasını yaptı. Ceza sahasında Olawoyin'in vuruşunda, top kaleci Bahadır Han Güngördü'nün müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2-0

Çaykur Rizespor, maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL 56. dakikada MKE Ankaragücü farkı 1'e indirdi. Sol taraftan ceza sahasına giren Efkan Bekiroğlu'nun ortasında, Bajic'in kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'ın kucağından kaçırdığı top filelere gitti: 2-1

59. dakikada soldan ceza yayı üzerine hareketlenen Chatzigiovanis'in rakibinden sıyrıldıktan sonra attığı sert şutta, üst direğe çarpan top auta gitti.

80. dakikada serbest atış kullanan Flips'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun sert şutunda, savunmada Muhammet Taha Şahin kaleye giden meşin yuvarlağı son anda çizgi üzerinden çelmeyi başardı.

GOL 90+9. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği sağladı. Chatzigiovanis'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Radakovic'in kafa ile arkaya aşırdığı topu, Rodrigues altıpas içinde filelere gönderdi: 2-2

Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.