Uçum'dan 'yeni anayasa' çıkışı: Yüzde 50+1'in devam ettirilmesi kazanımların gereğidir

Yeni anayasanın Türkiye için 'bağımsız bir nesnel ihtiyaç' olduğunu öne süren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, , 'yeni anayasanın ana ilkelerinden' bahsetti.

Uçum, sosyal medyada yaptığı paylaşımda 'yeni Anayasa' mesajı verdi, 50+1 vurgusu yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'ilk 3 madde' ve '50+1' vurgusu yapan Uçum, "Toplumda gelir grupları arasındaki farkları yukarıya doğru azaltacak adil bir gelir dağılımı sistemine geçiş"ten bahsetti.

Uçum'un paylaşımının tamamı şöyle: