Uçum'dan 'yeni anayasa' çıkışı: Yüzde 50+1'in devam ettirilmesi kazanımların gereğidir
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yeni anayasa ile ilgili paylaşım yaptı.Son dönemde güncel konulara ilişkin açıklamalarıyla , tartışılan isim olan Mehmet Uçum, bu sefer de ilk üç maddenin ve cumhurbaşkanı seçilmek için yüzde 50+1 şartının korunacağı yeni bir anayasa mesajı paylaştı.
Yeni anayasanın Türkiye için 'bağımsız bir nesnel ihtiyaç' olduğunu öne süren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, , 'yeni anayasanın ana ilkelerinden' bahsetti.
Uçum, sosyal medyada yaptığı paylaşımda 'yeni Anayasa' mesajı verdi, 50+1 vurgusu yaptı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'ilk 3 madde' ve '50+1' vurgusu yapan Uçum, "Toplumda gelir grupları arasındaki farkları yukarıya doğru azaltacak adil bir gelir dağılımı sistemine geçiş"ten bahsetti.
Uçum'un paylaşımının tamamı şöyle:
YENİ ANAYASAMehmet Uçum (@mehmetucum) April 28, 2024
Türkiye'nin olağan gündemi "Yeni Anayasa" tartışması yine öne çıkıyor. Açık olan şu ki ülkemiz yeni anayasaya kavuşuncaya kadar bu tartışma devam edecek. Çünkü yeni anayasa Türkiye'nin; subjektif değerlendirmelerden, öznel iradelerden bağımsız nesnel ihtiyacıdır..