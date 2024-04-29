29 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.

'Geçmişte başardığımız gibi yine enflasyon tek haneye düşecek'
'Geçmişte başardığımız gibi yine enflasyon tek haneye düşecek'
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Kurultay sonrası ilk istifa geldi! Yomra Belediye Başkanı istifa etti
Kurultay sonrası ilk istifa geldi! Yomra Belediye Başkanı istifa etti
Polis memuru mesai sırasında kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti
Polis memuru mesai sırasında kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti
Bakan Tekin: Çocuğunuzun öğretmenini seçmeyin o zaman
Bakan Tekin: Çocuğunuzun öğretmenini seçmeyin o zaman
Türkiye, Exxon Mobil ile LNG anlaşması için görüşüyor
Türkiye, Exxon Mobil ile LNG anlaşması için görüşüyor
Kapısı açık unutulan otobüsten düşen kadından acı haber
Kapısı açık unutulan otobüsten düşen kadından acı haber
Asgari ücrete zam olacak mı? Bakan Işıkhan'dan açıklama
Asgari ücrete zam olacak mı? Bakan Işıkhan'dan açıklama
5 yaşındaki Edanur'u öldüren İBB ihmaline soruşturma
5 yaşındaki Edanur'u öldüren İBB ihmaline soruşturma
Bakan Şimşek'ten 'dış kaynak gelmiyor' iddialarına yanıt
Bakan Şimşek'ten 'dış kaynak gelmiyor' iddialarına yanıt
Başkentte sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
Başkentte sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
Türk doktorun 'Fındık tekniği' yöntemi dünya tıp literatürüne girdi
Türk doktorun 'Fındık tekniği' yöntemi dünya tıp literatürüne girdi
Bakanlıktan otelde alınan 'Milliyet Farkı' ücretine açıklama
Bakanlıktan otelde alınan 'Milliyet Farkı' ücretine açıklama
Tereyağında taklit ve tağşişe karşı yeni kriterler geliyor
Tereyağında taklit ve tağşişe karşı yeni kriterler geliyor
EKPSS soru ve cevapları yayımlandı
EKPSS soru ve cevapları yayımlandı
Bakan Işıkhan açıkladı: Çalışma Meclisi yarın toplanıyor
Bakan Işıkhan açıkladı: Çalışma Meclisi yarın toplanıyor
Yeni müfredatta fen bilimleri 'bilimsel keşif' odaklı kurgulandı
Yeni müfredatta fen bilimleri 'bilimsel keşif' odaklı kurgulandı
Koca Yusuf, Gabar'da sondaj çalışmalarına başladı
Koca Yusuf, Gabar'da sondaj çalışmalarına başladı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Beyaz et satışına yeni düzenleme yolda
Beyaz et satışına yeni düzenleme yolda
Matematik dersi korkutmayacak keşfettirecek
Matematik dersi korkutmayacak keşfettirecek
Kurbanlık fiyatları belli oldu: İşte hisse bedelleri
Kurbanlık fiyatları belli oldu: İşte hisse bedelleri
AK Parti'de il ve ilçelere neşter vurulacak
AK Parti'de il ve ilçelere neşter vurulacak
İnşaat sektörüne operasyon çekiliyor
İnşaat sektörüne operasyon çekiliyor
Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 polis memuru şehit oldu
Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 polis memuru şehit oldu
İYİ Parti'nin yeni genel başkanı belli oldu
İYİ Parti'nin yeni genel başkanı belli oldu
Gözler öğretmen atamalarına çevrildi
Gözler öğretmen atamalarına çevrildi
6 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
6 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Meral Akşener: Bugün emaneti devretme günü
Meral Akşener: Bugün emaneti devretme günü
Mevsimlik tarım işçileriyle ilgili önemli düzenleme
Mevsimlik tarım işçileriyle ilgili önemli düzenleme
Ana sayfaHaberler Siyasi

29 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları

29 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2024 00:04, Son Güncelleme : 29 Nisan 2024 00:06
Yazdır
29 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CTE Ankara Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek Türkiye Adalet Akademisi'nin Hakim Savcı Adayları Mezuniyet ve Yeni Eğitim Dönemi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı: Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği" başlığıyla yapılacak 13. Çalışma Meclisi toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

3- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili bakanlık binasında basın açıklaması yapacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İbn Haldun Üniversitesinde düzenlenecek "Enerji ve Tabii Kaynaklar Perspektifinden Türkiye Yüzyıl'ına Bakış" programına katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY-Airbus-Rolls Royce işbirliğiyle uygulamaya alınacak Stratejik Türkiye Gelişmiş Programı'nın tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(İstanbul/11.30)

3- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AFAD envanterinde bulunan 111 iş makinesinin DSİ'ye teslim törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin, Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu ülkelerinin temsilcileriyle yapacağı toplantıya katılacak.

(Riyad)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 34. haftası, VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Darüşşafaka Lassa, Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda Anadolu Efes ile karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezon, 22. ve son haftadaki Yenimahalle Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla sona erecek.

(Ankara/18.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber