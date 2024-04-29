Ankara'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Örnek Mahallesi İçli Sokak'ta ikamet eden iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Serkan Mahmutoğlu ile Mahir B. ve Haydar B. yaralandı. Mahmutoğlu, kaldırıldığı Etlik Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastane önünde toplanan iki ailenin üyelerini polis bölgeden uzaklaştırırken, olayla ilgili bazı kişiler gözaltına alındı.