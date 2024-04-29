Erdoğan fatura için bu raporu bekliyor

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı önümüzdeki günlerde yoğun bir mesai bekliyor. Erdoğan'ın hafta başında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesi bekleniyor. Erdoğan ve Özel, geçtiğimiz hafta TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir sohbet gerçekleştirip, randevulaşmıştı. Görüşmenin Beştepe'de gerçekleşmesi öngörülüyor. Bir yandan da 31 Mart yerel seçimlerindeki oy kaybının nedenleri araştırılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda yarın AK Parti Genel Merkezinde MYK'ya başkanlık edecek. AK Parti kulislerinde konuşulan bilgilere göre bazı MYK üyeleri bu toplantıda görevden alınacak. Seçimin faturası yavaş yavaş kesilmeye başlanacak. Değişim yavaş ve emin adımlarla gerçekleştirilecek.

BAHÇELİ İLE BULUŞACAK

Öte yandan, Erdoğan'ın bu ay içerisinde ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüşmesi bekleniyor. İki lider en son ocak ayında bir araya gelmişti. Görüşme seçim sonrası ilk görüşme olması hasebiyle büyük önem arz ediyor. İki lider seçim sonuçlarını istişare edecek ve oy kaybının nedenleri hakkında fikir alışverişinde bulunacak.

RAPOR ERDOĞAN'A SUNULACAK

Erdoğan, 14 Mayıs'ta ise il başkanlarıyla buluşacak. Detaylı bir seçim analizinin yapılmasının öngörüldüğü toplantıda, Erdoğan'ın değişime yönelik dikkat çekici mesajlar vermesi bekleniyor. İl başkanlarının oy kaybına yönelik hazırladıkları raporları ve saha araştırmalarını Erdoğan'a sunacak. Toplantıda il başkanları neden oy kaybı yaşandığına yönelik kendi görüşlerini de belirtecek. Erdoğan il başkanları toplantısından bir hafta sonra ise 22 Mayıs'ta MKYK'yı toplayacak. Toplantıda kongre sürecinin netlik kazanması bekleniyor.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yandan da diplomasi trafiğini devam ettirecek. Hem birçok yabancı lideri Türkiye'de ağırlayacak hem de yurt dışı programlarına iştirak edecek. Erdoğan cuma ve cumartesi günü Afrika ülkesi

GAMBİYA'YI ZİYARET EDECEK.

Mayıs ayı içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis Türkiye'ye gelecek. Rus Lider Putin ile tahıl koridoru ve Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi gündemde olacak. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ikili ilişkiler ve Filistin meselesi masaya yatırılacak. Yunan Başbakan Miçotakis ile ise Türk-Yunan yakınlaşması, Ege'de sakinlik, yasa dışı göç ve vize serbesti konusu gündeme gelecek.