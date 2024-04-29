Müfredata kalkınma hamlelerimiz de girdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kamuoyunun görüşüne sunulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde, Türk dili ve edebiyatı, Türkçe, fizik, kimya, biyoloji, matematik, felsefe, coğrafya, tarih, fen bilimleri, sosyal bilgiler, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi derslerinde, mevcut alan becerilerinin yanı sıra Türkiye Yüzyılı kalkınma projelerine ilişkin farklı içeriklere de değinilecek. Bu kapsamda, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi ve kalkınma hamleleri yer aldı. Öğrenciler araştırmaları sırasında ulaştıkları bilgilerden hareketle milli sanayi hamleleri ve milli teknoloji gelişmeleri üzerinden cesaretli ve girişimci olmanın önemini açıklayacaklar.

Ortaokullardaki fen bilimleri derslerinde, öğrencilere ASELSAN'ın geliştirdiği ormanlık alanlardan gelebilecek tehditlere karşı güvenliği artırmaya yönelik olarak, askeri şartlara uyumlu bir orman içi gözetleme radarı hakkında araştırma görevi verilebilecek. Bu derslerde ayrıca, TÜBİTAK UZAY ile TUA tarafından yürütülen çalışmalara değinilebilecek. Öğrenciler, bu derste Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya çıkış tarihini, görevini ve görev armasının anlamını ele alacak.

COĞRAFYA DERSİNDE MAVİ VE GÖK VATAN

Coğrafya derslerinde, Türkiye'nin mutlak ve göreceli konumu belirlenecek, Mavi Vatan ve Gök Vatan'la ilgili haritalar ele alınacak. Mavi Vatan (Karadeniz, Akdeniz, Adalar Denizi, Marmara Denizi) ele alınırken KKTC'nin, Türkiye ve Türk dünyası açısından önemine değinilecek. Başta bor madeni olmak üzere Türkiye'nin stratejik madenlerinin dağılışı, haritalar üzerinden incelenecek. Ayrıca Türkiye'de savunma sanayisi başta olmak üzere yerli sanayi üretiminin dış politikadaki önemine değinilecek.

FEN BİLİMLERİ DERSLERİ 'KEŞİF' ODAKLI OLACAK

Yeni müfredat taslağında, "fen bilimleri"ne yönelik dersler, öğrencilerin ilkokuldan itibaren lise son sınıf düzeyine kadar "bilimsel keşif" sürecine dahil olabilmesi için yeniden ele alındı. Taslağa göre; temel eğitimde fen bilimleri derslerine "çevre vurgusu" ile Türk-İslam bilim insanları; liselerde biyoloji müfredatına, "biyoinformatik", kimya müfredatına "nanoteknoloji etkinlikleri, yapay zeka, yeşil kimya"; fizik müfredatına, "uzay, elektrikli araçlar, milli projeler, uluslararası bilimsel iş birlikler" gibi konular da eklendi. Öğrencilerin böylece bilim tarihinden örneklerle bilimin "kültürlerin ortak çabası" sonucu üretildiğini fark etmesi ve Türk-İslam bilim insanlarının bilim dünyasına katkılarını keşfetmesine yönelik beceriler tasarlandı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR FİZİK DERSİNDE

Fizik derslerinde Türkiye ve dünyada bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlardan biri seçilerek burada bulunan fizik bilimi ile ilişkili araştırma ve meslekler hakkında bir metin okunabilecek. Okunan metin üzerinden CERN, NASA, ESA, TUA, TÜBİTAK, ASELSAN, TENMAK ve MTA gibi kurum veya kuruluşlardaki fizik bilimi üzerine araştırmalar ele alınacak. Öğrencilere, ayrıca nükleer enerjinin elde edilme yöntemi, Türkiye ve diğer ülkelerdeki kullanımının yaygınlığı ile ilgili performans görevi verilecek.

EKOSİSTEM PROJELERİ BİYOLOJİ MÜFREDATINDA

Biyoloji derslerinde öğrencilere Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerçekleşmesine katkı sağlayacak referans projelerinden "Özel Çevre Koruma Bölgesi İlanı ile Ekosistem Koruma Projeleri" de anlatılacak. Pandemi döneminde Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi tarafından geliştirilen inaktif COVID-19 aşısı (TURKOVAC) ve diğer Türk bilim insanlarının bu süreçte aşı geliştirme konusunda yaptığı çalışmaları konu alan bir proje ödevi verilebilecek.