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10 yılda 16-19 yaş aralığındaki 441 kadın, 45 yaş üstü erkekle evlendi

Türkiye'de, son 10 yılda 16-19 yaş aralığındaki 441 kadın, kendisinden en az 29 yaş büyük erkekle evlendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Nisan 2024 10:26, Son Güncelleme : 29 Nisan 2024 10:20
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10 yılda 16-19 yaş aralığındaki 441 kadın, 45 yaş üstü erkekle evlendi

Türkiye'de geçen yıl 565 bin 435 çift hayatlarını birleştirdi ve 18 bin 26 akraba evliliği oldu. 2023'te 16-17 yaş grubunda 706, 18-19 yaş grubunda ise 5 bin 657 erkek evlendi. Kadınlarda ise 16-17 yaş grubunda 10 bin 471, 18-19 yaş grubunda 38 bin 335 evlilik oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) karşılıklı yaş grupları evlenme verilerine göre son 10 yılda 16-19 yaş grubundaki 441 kadın, 45 yaş ve üstündeki erkekle nikah masasına oturdu.

Geçen yıl 16-19 yaş aralığında en az 29 yaş büyük erkekle 37 kadın dünyaevine girdi. 16-19 yaş aralığında 45-49 ve daha büyük yaşlardaki erkekle evlenen kadın sayısı 2022 ve 2021'de 38, 2020'de 41, 2019'da 42, 2018'de 39, 2017'de 46, 2016'da 54, 2015'te 56, 2014'te 50 olarak kayıtlara geçti. Son 10 yılda 16-19 yaş grubundaki erkekle evlenen 45 yaş ve üstü kadın sayısı da 15 oldu.

ÇOCUK EŞ, ÇOCUK ANNE

Türkiye'de 18 yaş altı çocukların evliliklerinde yıllara göre düşüş yaşandı ancak her yıl binlerce çocuk anne oluyor. Doğum istatistikleri verilerine göre 2022'de 15 yaşından küçük 147 çocuk anne oldu. 15-17 yaş grubunda ise 7 bin 42 doğum gerçekleşti. Annenin yaş grubuna göre doğum istatistiklerinde 2013-2022 yıllarında 15 yaşından küçük 2 bin 578 çocuk anne oldu. Yıllara göre, 15 yaşından küçük ve 15-17 yaş aralığında doğum yapanların sayısı şöyle:

2013 yılında 15 yaşından küçük 449, 15-17 yaş aralığında 21 bin 967, 2014'te 15 yaşından küçük 436, 15-17 yaş aralığında 20 bin 682, 2015'te 15 yaşından küçük 321, 15-17 yaş aralığında 18 bin 841, 2016'da 15 yaşından küçük 309, 15-17 yaş aralığında 17 bin 99, 2017'de 15 yaşından küçük 295, 15-17 yaş aralığında 15 bin 282, 2018'de 15 yaş aralığında 211, 15-17 yaş aralığında 12 bin 114, 2019'da 15 yaşından küçük 171, 15-17 yaş aralığında 10 bin 74, 2020'de 15 yaşından küçük 121, 15-17 yaş aralığında 8 bin 251, 2021'de 15 yaşından küçük 118, 15-17 yaş aralığında 7 bin 176, 2022'de 15 yaşından küçük 147, 15-17 yaş aralığında 7 bin 42 kişi doğum yaptı.

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