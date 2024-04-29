Dolar 32,38 TL'ye geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,4460 32,4470 32,3790 32,3800 Avro 34,7320 34,7330 34,7330 34,7340 Sterlin 40,5950 40,7120 40,5860 40,7030 İsviçre Frangı 35,3050 35,4820 34,9410 35,1130 ANKARA ABD Doları 32,4160 32,4960 32,3490 32,4290 Avro 34,6920 34,7720 34,6930 34,7730 Sterlin 40,5350 40,7450 40,5260 40,7360