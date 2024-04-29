İddia: 3 milletvekili istifa etmek için yeni partinin kurulmasını bekliyor

Ekonomim'de yer alan habere göre, merkez sağdaki boşluğu doldurma iddiasıyla yeni bir parti kurulacağı söylentileri, Ankara kulislerini hareketlendirdi. 14 Mayıs 2023 genel seçim sonuçlarının ardından başlayan merkez sağda yeni parti arayışlarının, 31 Mart yerel seçimlerinden hemen sonra hız kazandığı iddia ediliyor.

Ankara'da ofis kiralandı

Kulislerde, merkez sağdaki boşluğu doldurmak amacıyla; ANAP DYP ve MHP kökenli eski siyasetçilerin yanı sıra şu anda değişik partilerde aktif siyaset yapan milletvekillerinin birlikte hareket ettiği ifade ediliyor. Parti çalışmalarını yürütmek için Ankara'da ofis kiralandığı söylentiler arasında.

Önümüzdeki haftalarda istifa edecekler

Parti çalışmalarının, ANAP kökenli ve şu anda başka bir partide milletvekili olan önemli bir ismin önderliğinde yürütüldüğü konuşuluyor. Söz konusu milletvekilinin, önümüzdeki haftalarda partiden istifa ederek parti kurma çalışmalarına aktif katılacağı iddia edildi.

Mayıs ayı ortalarında duyurulacak

Öte yandan, merkez sağdaki boşluğu doldurmak iddiasıyla kurulacak yeni parti duyurusunu ise Mayıs ayı ortalarında yapacağı dile getiriliyor. Geçen hafta; İYİ Parti'den 3 milletvekilinin istifa ederek, AKP'ye katılacağı söylendi. Ancak, kulislerde; partide hatırı sayılan başka bir milletvekilinin bu istifalara engel olduğu ve yeni kurulacak parti de yer almaları için beklemelerini istediği ifade edildi.

İYİ Parti'nin, hafta sonu yapılan 5. Olağan Kongresi'nin ardından, gözler partide yaşanacak değişikliklere çevrildi. Parti de yaşanan genel başkan değişiminin, yeni genel başkanın partiyi ne kadar toparlayıp toparlamayacağı, uygulanacak politikaların ne kadar etkili olacağı ve partinin kurulma aşamasındaki ilk çıkış rüzgarını yakalayıp yakalayamayacağı, merkez sağ partisi olma iddiasını yeniden kazanıp kazanmayacağı merak ediliyor. Partideki değişim ve sonuçları merkez sağı toplama iddiasıyla kurulması planlanan yeni parti için önemli olacağı belirtiliyor.

6,5 yıllık siyasi hayatında 3 olağan, 5 olağanüstü kongre gerçekleştiren İYİ Parti'nin, 4. olağan kongresi en erken Haziran 2025'te. Ancak, olağan kongre tarihini bir yıl erteleme hakları var. Parti içinde olağanüstü bir durum yaşanmazsa, Haziran 2025'te olağan kurultay gerçekleşecek.