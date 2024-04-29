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Bakan Yerlikaya: Taksimde gösteriye izin verilmeyecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da Taksim Meydanı'nda gösteri ve yürüyüşe izin verilmeyeceğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Nisan 2024 11:22, Son Güncelleme : 29 Nisan 2024 11:51
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Emek bizim inancımızda kültürümüzde müstesna bir öneme sahiptir. İşçi hakkının korunmasına her zaman öncelik verdik. Toplantı ve gösteri yürüyüşü demokratik bir haktır ancak burada çok önemli bir hassasiyet var o da yürüyüşlerin toplumumuzun huzurunu kamu düzenini aksatmamasıdır. Anayasamızın 34. maddesi de işte bu hassasiyetlere ver vermiştir. 1 Mayıs nedeniyle şimdiye de 55 ilimizde 103 ayrı etkinlik müracaatı yapıldı bunların tamamına izin vermiştir. İstanbul'da 40 ayrı yer ve güzergah ilan edilmiştir.

"TAKSİM BELİRLENEN YER VE GÜZERGAHLAR ARASINDA DEĞİL"

Bu yıl bir konfederasyon ve bazı sendikalar 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için başvuru yaptılar. Kendilerin bu taleplerine izin verilmeyeceği bildirildi. Terör örgütleri de Taksim Meydanı'na gelin çağrısı yapıyorlar. Taksim Meydanı ilan edilen yer ve güzergahlar arasında değildir. Taksim Meydanı ve çevresi toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir."

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