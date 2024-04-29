Mersin'de motosiklet kaldırıma çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde motosiklet kaldırıma çarptı. Yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2024 12:49, Son Güncelleme : 29 Nisan 2024 12:49
Sefa Özüş idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi'nde kaldırıma çarptı.
Devrilen motosikletteki sürücü ve arkasındaki kuzeni Süleyman Özüş yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Süleyman Özüş ise ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.