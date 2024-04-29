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Valilik'ten Ankara'ya yeni uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat

Ankara günlerdir kuvvetli yağışın etkisi altında. Valilik, sağanak uyarısını yarın için de tekrarladı. 15.00'te başlaması beklenen yağışın 23.00'e kadar süreceğini duyurarak vatandaşları sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı uyardı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Nisan 2024 14:21, Son Güncelleme : 29 Nisan 2024 14:36
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da yarın öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Ankara Valiliği, Meteoroloji'nin uyarısının ardından vatandaşları uyardı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre yarın Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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