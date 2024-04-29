CHP lideri Özgür Özel'den Ali Yerlikaya'ya 'Taksim' telefonu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Taksim'de kutlanmaması yönündeki kararın gözden geçirilmesini istedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Nisan 2024 14:36, Son Güncelleme : 29 Nisan 2024 14:37
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefonda görüştü.
CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel, Bakan Yerlikaya'yı telefonla aradı. Görüşmede Taksim'in ve 1 Mayıs'ın sembolik önemi olduğunu vurgulayan Özgür Özel, kutlamaların Taksim'de sorunsuz yapılması konusunda ana muhalefet partisi genel başkanı olarak kefil olduğunu, gerekirse CHP üyelerinin de 1 Mayıs günü görev yapabileceğini bildirdi.
Özgür Özel, Taksim kararının yeniden değerlendirilmesini talep etti.