Türk vatandaşlarına vize başvuruları kapatıldı mı? Diplomatik kaynaklardan açıklama

Son günlerde bazı yayın organlarda Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı yönündeki haberlere ilişkin diplomatik kaynaklardan açıklama yapıldı.

Diplomatik kaynaklar edinilen bilgide, "Bazı yayın organlarında yer alan "Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı" şeklindeki haber gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Kaynaklar, başvurulardaki yoğunluk nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarktığı, başvuruya kapatılmanın sözkonusu olmadığını duyurdu.

Diplomatik kaynaklar, "Temas edilen ilgili büyükelçilikler, vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarkabildiğini, bu sorunu aşmak için çalıştıklarını, ancak başvuruların kapatılmasının söz konusu olmadığını bildirmişlerdir" ifadelerini kullandı.