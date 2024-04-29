Uçak biletlerinde tavan fiyata zam

İç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında ise tavan ücret uygulaması bulunmuyor.

Uçağın yüzde 85'lik bölümü için tavan fiyat 1.650 TL'den 2 bin TL'ye çıktı.

Buna göre ekonomi sınıfı uçak biletlerinde yüzde 30 artış yapıldı. Yurt içi uçuşlarda tavan uçak bileti fiyatı 3 bin 250 TL'ye yükseldi.

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