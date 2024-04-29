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iPhone 16 serisinin ekran boyutları sızdırıldı

iPhone 16 ailesinin ekran boyutları sızdırıldı ve dört modelin her birinin ekran boyutlarını gösterdiği iddia edilen bir fotoğraf ortaya çıktı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 29 Nisan 2024 15:26, Son Güncelleme : 29 Nisan 2024 15:12
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iPhone 16 serisinin ekran boyutları sızdırıldı

Apple'ın yeni iPhone telefonlarını duyurmasına aylar kalmışken sızıntılar gelmeye devam ediyor. Yeni bir sızıntı, Pro ve Pro olmayan modeller arasındaki boyut farkını gösteren yeni bir görüntü GSMArena'nın haberinde göründü.

Görüntüde, 6,3 inç ekran sunması beklenen iPhone 16 Pro'nun yanında 6,9 inç panele sahip olduğu iddia edilen iPhone 16 Pro Max ile cihazların arka kısımları gösteriliyor.

iPhone 16 Plus bir önceki model 15 Plus ile aynı ekran boyutuna sahip olacak. Grubun en düşük fiyata sahip telefonu olan iPhone 16 ise 6,1 inçlik ekranıyla iPhone severlerin beğenisine sunulacak.

Dört iPhone 16 serisi telefonun da daha ince ekran çerçeveleri sunması beklenirken, Pro'lar 120Hz ProMotion yenileme hızını korurken, vanilya ve Plus 60Hz panellere bağlı kalacak.

iPhone 16 ve 16 Plus'ın, 15 Pro modellerinde ilk kez görücüye çıkan Aksiyon Butonuna sahip olması bekleniyor. Apple ayrıca tüm 16 serisine yeni bir Yakalama Düğmesi de getirebilir.

Bu yeni özellik, kameralarda bulunan yumuşak deklanşör düğmelerini taklit eden kapasitif yüzeye sahip mekanik bir düğme olacak.

Kısa bir süre önce iPhone 16 serisine ait pil kapasiteleri sızdırıldı. Yüzde 9 ve daha az pil kapasitesine sahip olan 16 Plus hariç tüm modellerde küçük artışlar olduğunu gösteriyor.

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