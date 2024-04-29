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Polis memuru yakalandığı hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim Arslan (48), yakalandığı hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Arslan, İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Nisan 2024 15:32, Son Güncelleme : 29 Nisan 2024 15:48
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Polis memuru yakalandığı hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi

Edirne'de bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören polis memuru İbrahim Arslan, zatürree teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitirdi.

Vefatı ailesi ve meslektaşları arasında üzüntü yaşatan Arslan için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Törene İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Hacı Ali Büber, emniyet personeli ve ailesi katıldı. İl Emniyet Müdürü Karaburun, "Edirne Emniyet Müdürlüğümüz ve teşkilatımız için acı bir gün yaşıyoruz.

Maalesef İbrahim Arslan akciğer kanseri tedavisiyle birlikte hastanede zatürreye yakalanarak hekimlerimizin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

İbrahim kardeşimiz emniyet teşkilatımızın şerefli bir personeliydi. Sevilen, sayılan, arkadaşları tarafından değer verilen, görevini layıkıyla yapan bir personelimizdi.

Bu dünyada onurlu bir yaşam sürdü. Bize düşen görev; onun arkasından dua etmek, ismini yaşatmak, ailesine, onun emanetlerine sahip çıkmaktır.

Merhum İbrahim kardeşimizin Rabbim mekanını cennet eylesin. Ailesine, teşkilatımıza, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

Karaburun'un konuşmasının ardından, İl Müftü Yardımcısı Adem Özsoy tarafından dua okundu. Arslan, Eski Cami'de öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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