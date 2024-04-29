Süper Lig'de 36. hafta maçları aynı gün aynı saatte başlayacak
Trendyol Süper Lig'de 36. hafta müsabakaları, 12 Mayıs Pazar günü oynanacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2024 17:16, Son Güncelleme : 29 Nisan 2024 17:18
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı saat 19.00'da başlayacak 36. hafta maçları şöyle:
Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor (Ülker)
Trabzonspor-İstanbulspor (Papara Park)
VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK (Yeni Adana)
EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)
Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)
Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Mersin)
Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)