Birecik Belediye Başkanı ve meclis üyeleri DEM Parti'den istifa etti
Birecik Belediye Başkanı ve meclis üyeleri DEM Parti'den istifa etti
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Borsa günü 10.000 puanın üzerinde tamamladı
Borsa günü 10.000 puanın üzerinde tamamladı
'Altılı Masa'da bulunan 2 genel başkan partilerine veda etti
'Altılı Masa'da bulunan 2 genel başkan partilerine veda etti
Yurt genelinde yağışlar bir hafta boyunca etkili olacak
Yurt genelinde yağışlar bir hafta boyunca etkili olacak
Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
İsrail'i boykot hangi şirketleri vurdu? İşte ilk veriler
İsrail'i boykot hangi şirketleri vurdu? İşte ilk veriler
Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
Uçak biletlerinde tavan fiyata zam
Uçak biletlerinde tavan fiyata zam
Yargıtay Başkanlığı seçiminin 28. turunda da sonuç çıkmadı
Yargıtay Başkanlığı seçiminin 28. turunda da sonuç çıkmadı
Önder Kahveci: 12 bin TL ek ödeme emeklileri de kapsamalı
Önder Kahveci: 12 bin TL ek ödeme emeklileri de kapsamalı
Valilik'ten Ankara'ya yeni uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
Valilik'ten Ankara'ya yeni uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yeni anayasa' vurgusu
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yeni anayasa' vurgusu
AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti? anketi!
AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti? anketi!
Piyasaların nisan ayı 'enflasyon beklentisi' belli oldu
Piyasaların nisan ayı 'enflasyon beklentisi' belli oldu
Bakan Yerlikaya: Taksimde gösteriye izin verilmeyecek
Bakan Yerlikaya: Taksimde gösteriye izin verilmeyecek
Yaklaşık 8 bin genç çift evlenebilmek için sıfır faizli fona koştu
Yaklaşık 8 bin genç çift evlenebilmek için sıfır faizli fona koştu
TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven Nisanda geriledi
TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven Nisanda geriledi
İddia: 3 milletvekili istifa etmek için yeni partinin kurulmasını bekliyor
İddia: 3 milletvekili istifa etmek için yeni partinin kurulmasını bekliyor
Prof. Dr. Görür'den yeni müfredat açıklaması
Prof. Dr. Görür'den yeni müfredat açıklaması
Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
TBMM'de anayasa mesaisi başlıyor
TBMM'de anayasa mesaisi başlıyor
1 Mayıs resmi tatil mi?
1 Mayıs resmi tatil mi?
IBAN ile vergi kaçıran yandı! Bakanlık inceleme başlattı
IBAN ile vergi kaçıran yandı! Bakanlık inceleme başlattı
Konut ve taşıt kredisini artık kullanan yok
Konut ve taşıt kredisini artık kullanan yok
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Çalışma meclisi 5 yıl sonra toplanıyor
Çalışma meclisi 5 yıl sonra toplanıyor
Erdoğan fatura için bu raporu bekliyor
Erdoğan fatura için bu raporu bekliyor
Erzurum'da takla atan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Erzurum'da takla atan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
'Geçmişte başardığımız gibi yine enflasyon tek haneye düşecek'
'Geçmişte başardığımız gibi yine enflasyon tek haneye düşecek'
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Altılı Masa'da bulunan 2 genel başkan partilerine veda etti

Altılı Masa'da bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'de partisine veda etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2024 17:47, Son Güncelleme : 29 Nisan 2024 17:54
Yazdır
'Altılı Masa'da bulunan 2 genel başkan partilerine veda etti

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Demokrasi ve Atılım Partisinden oluşan 'Altılı Masa' ilk toplantısını 12 Şubat 2022'de gerçekleştirdi. Millet İttifakından bağımsız olan masa, 26 Ocak 2023'te yaptığı 11'inci toplantı sonrasında kendini "Millet İttifakı" olarak tanımladı. Ardından 30 Ocak 2023'te Altılı Masa tarafından Ortak Politikalar Mutabakat Metni Ankara'da kamuoyu ile paylaşıldı. Cumhur İttifakına karşı Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci uzun süren Altılı Masa'da İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyerek 3 Mart 2023'te masadan ayrıldı. Masadan ayrılışı kısa süren İYİ Parti, 6 Mart 2023'te dönerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etti. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı aynı gün Saadet Partisi Genel Merkezinde yapılan mitingle halka duyuruldu.

Erdoğan, 12. Cumhurbaşkanı seçildi

14 Mayıs 2023'te gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 alırken Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,90 oy aldı. Erdoğan, rakibi Kılıçdaroğlu'na 2 buçuk milyonu aşkın fark attı ama Cumhurbaşkanı seçimi 50 artı 1 şartı arandığından dolayı seçimler ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde ise Erdoğan yüzde 52,18 alarak Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçildi. Rakibi Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,82 oy aldı.

CHP'de 13 yıllık Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerin ardından CHP, yaklaşık 6 ay sonra 38. Olağan Kurultayı'nı Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Yapılan seçimlerin ardından Manisa Milletvekili Özgür Özel, genel başkanlık seçimini kazanarak CHP'nin 8. genel başkanı oldu. Böylece CHP'de genel başkanlığı 13 yıl süren Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi.

İYİ Parti'nin kurucu lideri Akşener, partisine veda etti

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçim sonuçlarının ardından partisini seçimli olağanüstü kurultaya götürme kararı aldı. Akşener, ardından kurultayda genel başkan seçimi için aday olmadığını açıkladı. 27 Nisan'da ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda adaylardan Müsavat Dervişoğlu genel başkanlığa seçildi. Böylece İYİ Parti'nin kurucu lideri ve ilk genel başkanı olan Meral Akşener'de partisine veda etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber