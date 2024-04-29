'Altılı Masa'da bulunan 2 genel başkan partilerine veda etti

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Demokrasi ve Atılım Partisinden oluşan 'Altılı Masa' ilk toplantısını 12 Şubat 2022'de gerçekleştirdi. Millet İttifakından bağımsız olan masa, 26 Ocak 2023'te yaptığı 11'inci toplantı sonrasında kendini "Millet İttifakı" olarak tanımladı. Ardından 30 Ocak 2023'te Altılı Masa tarafından Ortak Politikalar Mutabakat Metni Ankara'da kamuoyu ile paylaşıldı. Cumhur İttifakına karşı Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci uzun süren Altılı Masa'da İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyerek 3 Mart 2023'te masadan ayrıldı. Masadan ayrılışı kısa süren İYİ Parti, 6 Mart 2023'te dönerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etti. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı aynı gün Saadet Partisi Genel Merkezinde yapılan mitingle halka duyuruldu.

Erdoğan, 12. Cumhurbaşkanı seçildi

14 Mayıs 2023'te gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 alırken Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,90 oy aldı. Erdoğan, rakibi Kılıçdaroğlu'na 2 buçuk milyonu aşkın fark attı ama Cumhurbaşkanı seçimi 50 artı 1 şartı arandığından dolayı seçimler ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde ise Erdoğan yüzde 52,18 alarak Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçildi. Rakibi Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,82 oy aldı.

CHP'de 13 yıllık Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerin ardından CHP, yaklaşık 6 ay sonra 38. Olağan Kurultayı'nı Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Yapılan seçimlerin ardından Manisa Milletvekili Özgür Özel, genel başkanlık seçimini kazanarak CHP'nin 8. genel başkanı oldu. Böylece CHP'de genel başkanlığı 13 yıl süren Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi.

İYİ Parti'nin kurucu lideri Akşener, partisine veda etti

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçim sonuçlarının ardından partisini seçimli olağanüstü kurultaya götürme kararı aldı. Akşener, ardından kurultayda genel başkan seçimi için aday olmadığını açıkladı. 27 Nisan'da ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda adaylardan Müsavat Dervişoğlu genel başkanlığa seçildi. Böylece İYİ Parti'nin kurucu lideri ve ilk genel başkanı olan Meral Akşener'de partisine veda etti.