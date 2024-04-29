'Araçların ön camına yumurta atıp, gasbediyorlar' iddiasına 'Şikayet yok' açıklaması

Birecik Belediye Başkanı ve meclis üyeleri DEM Parti'den istifa etti
Birecik Belediye Başkanı ve meclis üyeleri DEM Parti'den istifa etti
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Borsa günü 10.000 puanın üzerinde tamamladı
Borsa günü 10.000 puanın üzerinde tamamladı
'Altılı Masa'da bulunan 2 genel başkan partilerine veda etti
'Altılı Masa'da bulunan 2 genel başkan partilerine veda etti
Yurt genelinde yağışlar bir hafta boyunca etkili olacak
Yurt genelinde yağışlar bir hafta boyunca etkili olacak
Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
İsrail'i boykot hangi şirketleri vurdu? İşte ilk veriler
İsrail'i boykot hangi şirketleri vurdu? İşte ilk veriler
Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
Uçak biletlerinde tavan fiyata zam
Uçak biletlerinde tavan fiyata zam
Yargıtay Başkanlığı seçiminin 28. turunda da sonuç çıkmadı
Yargıtay Başkanlığı seçiminin 28. turunda da sonuç çıkmadı
Önder Kahveci: 12 bin TL ek ödeme emeklileri de kapsamalı
Önder Kahveci: 12 bin TL ek ödeme emeklileri de kapsamalı
Valilik'ten Ankara'ya yeni uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
Valilik'ten Ankara'ya yeni uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yeni anayasa' vurgusu
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yeni anayasa' vurgusu
AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti? anketi!
AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti? anketi!
Piyasaların nisan ayı 'enflasyon beklentisi' belli oldu
Piyasaların nisan ayı 'enflasyon beklentisi' belli oldu
Bakan Yerlikaya: Taksimde gösteriye izin verilmeyecek
Bakan Yerlikaya: Taksimde gösteriye izin verilmeyecek
Yaklaşık 8 bin genç çift evlenebilmek için sıfır faizli fona koştu
Yaklaşık 8 bin genç çift evlenebilmek için sıfır faizli fona koştu
TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven Nisanda geriledi
TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven Nisanda geriledi
İddia: 3 milletvekili istifa etmek için yeni partinin kurulmasını bekliyor
İddia: 3 milletvekili istifa etmek için yeni partinin kurulmasını bekliyor
Prof. Dr. Görür'den yeni müfredat açıklaması
Prof. Dr. Görür'den yeni müfredat açıklaması
Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
TBMM'de anayasa mesaisi başlıyor
TBMM'de anayasa mesaisi başlıyor
1 Mayıs resmi tatil mi?
1 Mayıs resmi tatil mi?
IBAN ile vergi kaçıran yandı! Bakanlık inceleme başlattı
IBAN ile vergi kaçıran yandı! Bakanlık inceleme başlattı
Konut ve taşıt kredisini artık kullanan yok
Konut ve taşıt kredisini artık kullanan yok
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Çalışma meclisi 5 yıl sonra toplanıyor
Çalışma meclisi 5 yıl sonra toplanıyor
Erdoğan fatura için bu raporu bekliyor
Erdoğan fatura için bu raporu bekliyor
Erzurum'da takla atan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Erzurum'da takla atan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
'Geçmişte başardığımız gibi yine enflasyon tek haneye düşecek'
'Geçmişte başardığımız gibi yine enflasyon tek haneye düşecek'
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Araçların ön camına yumurta atıp, gasbediyorlar' iddiasına 'Şikayet yok' açıklaması

ADANA-Mersin otoyolunda 'otoban çetesi' olduğu belirtilen grubun, seyir halindeki araçlara yumurta atıp durdurduğu, araçlarından inen sürücülerin gasbedildiği yönünde çok sayıda sosyal medya paylaşımı yapıldı. Mersin Emniyet Müdürlüğü, eylemin daha önce 'Cono' olarak tabir edilen kişiler tarafından gerçekleştirildiğini ancak kentte son bir yılda herhangi bir müracaatın olmadığını açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Nisan 2024 18:11, Son Güncelleme : 29 Nisan 2024 18:13
Yazdır
'Araçların ön camına yumurta atıp, gasbediyorlar' iddiasına 'Şikayet yok' açıklaması

Mersin-Adana Otoyolu'nu kullanan bazı sürücüler tarafından, bölgede otoyol çeteleri olduğunu, araçları, önüne atlayarak veya cama yumurta atarak durdurup yolcuları gasbettiğine yönelik sosyal medyada paylaşımları yapıldı. Sürücüler, 2 grup halinde olan çetenin öndeki grupla aracın ön camına yumurta attırdığını, sileceklerin çalıştırılmasıyla görüşü engelleyerek aracın durmasını sağladığını belirtti. Bu sırada arkadan gelen diğer grubun devreye girip aracı ve içindeki değerli eşyaları gasbettiği ileri sürüldü. Sosyal medyada geniş yer bulan olay için pek çok sürücü uyarı yaparak, benzer durumla karşılaştıklarında sileceklerini çalıştırmama ve araçlarından inmemelerini tavsiye etti. Yaşanan olaylardan bazıları araç kameralarına yansıdı. Karanlıkta orta şeritten ilerleyen bir otomobilin önüne çete üyesinin çıktığı, aracın üzerine yürüdüğü ve kaza yaptırmaya çalıştığı görüldü. Bazı kullanıcılar aynı durumla karşı karşıya kaldığını belirterek bunun da 'tuzak' olduğunu kaydetti.

'DENETİMLERİMİZ 24 SAAT ESASINA GÖRE DEVAM ETMEKTE'

Konu sosyal medyada yoğun tepkilere neden olunca Mersin Emniyet Müdürlüğü, açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Mersin'de sürücüler, geceleri yolda karşılarına çıkan insanlardan şikayetçi. Sürücüler bunun hırsızlık için bir kumpas olduğunu düşünüyor' ifadeleriyle yapılan gönderinin altına çeşitli hesaplardan paylaşım yapıldığı görülmüştür. Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olarak yapılan araştırmalarda; paylaşılan fotoğraf ve videolardaki camlı üst geçidin otoban üzeri Adana girişi olduğu, 'Cono' olarak tabir edilen şahısların Tarsus-Adana arası otoban üzerine çıkarak eylemi gerçekleştirdikleri, şahısların Akgedik Mahallesi olarak bilinen Tarsus jandarma bölgesinde ikamet ettiği, ayrıca ilimiz genelinde son bir yıldır herhangi bir müracaatın olmadığı anlaşılmıştır. Mersin-Adana otoban yolunda sık sık dron destekli asayiş uygulama ve denetlemeleri yapılmakta olup, denetimlerimiz 24 saat esasına göre devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber