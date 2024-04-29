Arama çalışmalarında Korhan Berzeg'e ait yeni bulgulara ulaşıldı
Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde bugün de arama çalışmalarına devam eden jandarma ekipleri, kayıp ekonomist Korhan Berzeg'e ait yeni bulgulara ulaştı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2024 18:44, Son Güncelleme : 29 Nisan 2024 19:28
Bugün Gönen'e bağlı kırsal Armutlu Mahallesi'nde Korhan Berzeg'e ait yeni bulgular bulmak amacıyla gerçekleştirilen arama çalışmaları kaldığı yerden devam etti. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen detaylı arama çalışmalarında Berzeg'e ait olduğu tahmin edilen yeni bulgulara ulaşıldı. Bölgedeki arama çalışmalarında insana ait olduğu değerlendirilen bir kafatası parçası, diğer vücut organlarına ait olduğu değerlendirilen iki kemik parçası ile iki giysi parçası daha bulundu. Aramaların yarın da devam edeceği belirtildi.